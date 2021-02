Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bad Lobenstein (ots)

Bereits am 25.01.2021 kam es gegen 13:30 Uhr in der Bayerischen Straße zu einem Verkehrsunfall. Hier fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Pkw Ford stadtauswärts in Richtung Neundorf. An einer Engstelle oberhalb des Kindergartens bzw. oberhalb eines Parkplatzes mit Abfallcontainern, kam der Frau ein Pkw entgegen. Beim Passieren der Fahrzeuge kam es zu einer Spiegelberührung in deren Folge der linke Aussenspiegel am Ford erheblich beschädigt wurde. Das entgegenkommende Fahrzeug (weißer Pkw, vermutlich besetzt mit männlichem Fahrer und BeifahrerIn) setzte anschließend seine Fahrt fort. Ersten Ermittlungen zu Folge haben sich zum Unfallzeitpunkt weitere Verkehrsteilnehmer in direkter Nähe befunden. Diese, weitere Zeugen und der Fahrer/BeifahrerIn des weißen Pkw werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

