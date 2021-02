Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Neundorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 05.02.2021 gegen 22:15 Uhr kam es auf der L 1103 zwischen Neundorf (bei Schleiz) und Crispendorf zu einem Verkehrsunfall. Der 60-jährige Fahrer eines PKW Ford kam, nach derzeitigem Kenntnisstand, auf Grund eines technischen Defekt an seinem Fahrzeug (Hinterachse) von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der PKW im Straßengraben. Fahrer und Beifahrerin (59 Jahre) wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Schleiz leistete an der Unfallstelle technische Unterstützung.

