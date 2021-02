Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zweimal unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ranis/Pößneck (ots)

Am gestrigen Nachmittag stieß in Ranis ein Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren gegen ein Garagentor und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Der Mann konnte allerdings kurz darauf durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von beachtlichen 2,2 Promille fest. Circa zwei Stunden später später ereigenete sich in Pößneck ein weiterer Unfall, bei dem ein Pkw mehrere Umzäunungen beschädigte, stecken blieb und der Fahrer sich zu Fuß entfernte. Als dieser durch die Beamten ausfindig gemacht werden konnte, staunten die nicht schlecht. Es handelte sich hier um ein und dieselbe Person, nur dass diesmal ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt wurde. Gegen den Mann wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

