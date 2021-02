Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstähle von Hinweisschildern aufgeklärt

Sonneberg (ots)

Die Polizei wurde am vergangenen Montagnachmittag darüber informiert, dass sowohl im Bereich des PIKO-Platzes, als auch auf dem Bahnhofsplatz in Sonneberg offensichtlich alle Hinweisschilder zur bestehenden Maskenpflicht entwendet wurden. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 42-jähriger Beschuldigter aus dem Landkreis Sonneberg identifiziert werden. Bei der durch das Amtsgericht Meiningen angeordneten Durchsuchung der Räumlichkeiten des Mannes, räumte dieser die Tat ein und gab Verstecke der Schilder preis. Diese konnten so zum Teil wieder an die Stadt Sonneberg zurückgegeben werden. Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen Diebstahl, sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. Hinzu kommen zivilrechtliche Ansprüche und eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Ablehnende Haltungen zu aktuellen Eindämmungsverordnungen und Infektionsschutzregeln rechtfertigen nicht die Begehung von Straftaten und Gefährdung Unbeteiligter. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Sonneberg die Bürgerinnen und Bürger beim Auffinden weiterer Tafeln um Information unter: 03675 870.

