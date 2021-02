Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann kommt bei Wohnungbrand ums Leben

Rudolstadt (ots)

Bereits letzten Sonntag wurde in der Gustav-Freytag-Straße ein 61-Jähriger leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Da beim Betreten der Räumlichkeiten ein Warngerät eine zu hohe Kohlenmonoxidkonzentration meldete, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Nach Bergung des Mannes konnte in der Wohnung ein Schwelbrand festgestellt und beseitigt werden. Im Ergebnis der durch die Kriminalpolizei geführten Ermittlungen steht nunmehr fest, dass der Bewohner aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben ist. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen ergaben sich nicht.

