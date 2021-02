Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garageneinbruch

Wurzbach (ots)

In der Zeit vom 03.02.2021, 16:00 Uhr bis zum 04.02.2021, 13:00 Uhr drangen unbekannte Täter in mehrere Garagen in der Lehestener Straße ein und entwendeten hier u. a. ein Schweißgerät, mehrere Gaskartuschen, eine Endoskop-Kamera, sowie mehrere Fahrzeugpapiere. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell