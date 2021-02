Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garteneinbrüche

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Gestern Nachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass unbekannte Täter in mehrere Gartengrundstücke im Bereich "Am Bernhardsgraben" eingedrungen sind. Hier wurden u. a. mehrere Schuppen aufgebrochen und daraus ein Hochdruckreiniger und eine Motorsense entwendet. Bei einer weiteren Gartenhütte wurde die Fensterscheibe beschädigt, aber offensichtlich nichts entwendet. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell