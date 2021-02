Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson-Fahrer flüchtet bei Kontrolle - Zeugenaufruf

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr sollte ein Mopedfahrer in der Nähe von Unterwellenborn kontrolliert werden. Dieser mißachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete. Kurze Zeit später wurden zwei Männer an einer Garage festgestellt, von denen nach ersten Erkenntnissen einer der Fahrer des Mopeds gewesen sein muss. Auch ergaben sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung und einem Fahren ohne gültige Fahrererlaubnis. In der Garage selbst wurde weiterhin vermeintliches Diebesgut aufgefunden. Zur Klärung, welcher der beiden Männer letztendlich das SIMSON-Moped fuhr, werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Zweirad (auffällig: mutmaßlich sehr laute Auspuffgeräusche) bzw. dessen Fahrer (Bekleidung, Helm, Beschreibung) und auch der Fahrweise im Vorfeld machen können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeideinststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell