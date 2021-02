Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Personen nach mehreren Diebstahlshandlungen in Haft

Rudolstadt (ots)

Am Dienstagabend wurde durch eine Kundin eines Supermarktes in der Oststraße in Rudolstadt ein Geldbörsen-Diebstahl mitgeteilt. Aufgrund der Personenbeschreibung sowie der Fluchtrichtung wurde schließlich bekannt, dass die beiden Männer in der nahegelegenen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind. Nach Antreffen der zweifelsfrei identifizierten Beschuldigten erfolgte eine Durchsuchung der bewohnten Zimmer. In diesem Zusammenhang fanden die Beamten diverse, als gestohlen gemeldete Zahlungsmittel sowie verschiedene, zahlreiche Elektronikartikel, sodass aufgrund des aufgefunden Diebesgutes den Männern mehrere Diebstahlshandlungen der vergangenen Tage zur Last gelegt werden. Der 21-Jährige Libyer sowie ein 28-jähriger Marokkaner wurden daraufhin wegen des Verdachts des Gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen. Während der Ermittlungen im Laufe des gestrigen Tages kam es zum Versuch der Selbstverletzung des 28-jährigen Beschuldigten in der Gewahrsamszelle der Polizei, sodass dieser in polizeilicher Begleitung der psychiatrischen Abteilung der Thüringen Klinik zugeführt wurde. Auch der weitere Gewahrsamsinsasse hatte nach erforderlicher Fesselung versucht, sich aus dieser zu befreien- konnte jedoch beruhigt werden. Schließlich wurden am Nachmittag beide Beschuldigte beim Amtsgericht Rudolstadt vorgeführt, nachdem die Staatsanwaltschaft Gera Haftantrag gestellt hatte. Nach Bestätigung dieses Haftantrages wurden die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt überstellt- die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld dauern an. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen in der Gemeinschaftsunterkunft wurden zudem bei einem weiteren Bewohner (25 Jahre, türkisch) Betäubungsmittel aufgefunden. Aus ermittlungstaktischer Sicht können gegenwärtig keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

