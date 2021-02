Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffinden von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge nach Durchsuchung

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Passant mehrere Jugendliche in der Albert-Schweitzer-Straße in Gorndorf, welche von geparkt abgestellten Fahrzeugen Kennzeichentafeln entwenden würden. Daraufhin wurden zwei, der Personenbeschreibung ähnelnde, Männer durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich festgestellt und zum Sachverhalt befragt. Beide machten jedoch keine Angaben zum Diebstahl und konnten sich nicht ausweisen. Zur Identitätsfeststellung erfolgte eine Durchsuchung der Personen, wobei ein Fahrzeugschlüssel in der Bekleidung des 18-Jährigen aufgefunden wurde. Während der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten mehrere Cliptütchen und nicht unerhebliche Mengen Cannabisblüten, sodass eine Bereitschaftsstaatsanwältin am Abend die vorläufige Festnahme des Mannes anordnete. Nach erfolgter Wohnungsdurchsuchung am Abend- es wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden- musste der Beschuldigte jedoch mangels Haftgründen am Mittwochmorgen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde eingeleitet. Inwieweit die angetroffenen Personen mit dem Kennzeichendiebstahl in Verbindung stehen wird gegenwärtig geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell