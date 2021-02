Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Rudolstadt (ots)

Nach einem Angriff auf ein Fahrzeug sucht die Polizei in Saalfeld dringend Zeugen. Ein 62-Jähriger befuhr am gestrigen Mittwoch (03.02.2021) gegen 12:17 Uhr mit seinem VW Tiguan den rechten Fahrstreifen der Herbert-Stauch-Straße (Bundesstraße 85) von Saalfeld kommend in Richtung Rudolstadt. Unmittelbar nach der Brücke Schwarza-Volkstedt wurde durch eine unbekannte Person ein vermutlich faustgroßer Gegenstand auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geworfen, sodass es zu einer starken Beschädigung im oberen, rechten Bereich kam. Während des Angriffes befanden sich der 62-Jährige sowie seine Beifahrerin im Fahrzeug- beide blieben glücklicherweise unverletzt. Den Angaben der Insassen zufolge querte ein dunkel bekleidetes Kind bzw. Jugendlicher (keine weitere Personenbeschreibung vorhanden) in diesem Moment die Brücke in Richtung Volkstedt. Zur weiteren Klärung des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr werden daher dringend Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem vermeintlichen Kind oder anderen verdächtigen Personen geben können. Das Tatmittel, vermutlich ein Stein, konnte am Einsatzort nicht eindeutig identifiziert werden. Hinweise nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

