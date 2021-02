Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Gräfenthal (ots)

In der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag, 29.01.2021, gegen 14:30 Uhr, bis zum darauffolgenden Montagmorgen drangen bislang Unbekannte in eine Firma in Gräfenthal ein und entwendeten diverse Gegenstände. Nachdem der/die Täter das teils umfriedete Grundstück in der Probstzellaer Straße betreten hatten, begab man sich, der Spurenlage zufolge, über ein hoch gelegenes Fenster der Werkstatthalle, welches zuvor vermutlich aufgehebelt wurde, in die Räumlichkeiten. Daraus entwendeten der/die Täter mehrere akku- sowie elektronisch betriebene Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

