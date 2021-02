Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.02.2021: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Unterwellenborn (ots)

Aktualisierung zur Pressemitteilung vom 02.02.2021 der LPI Saalfeld hinsichtlich eines durch einen Verkehrsunfall verletzten Mopedfahrers: Am Dienstagnachmittag (gegen 15:35 Uhr) befuhr ein 15-jähriger SIMSON-Fahrer die August-Bebel-Straße in Unterwellenborn. Hier wurde er von einem Pkw überholt. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Moped-Fahrer und dem PKW, sodass der 15-Jährige sich bei dem darauffolgenden Sturz leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zu den genauem Umständen, welche zu dem Verkehrsunfall geführt haben, ermitteln die Beamten der LPI Saalfeld. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

