Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reh muss mit Schuss aus Dienstwaffe von Leiden erlöst werden

Kleindembach / Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Am späten Dienstagabend wurde ein verletztes Reh in der Ortslage Kleindembach gemeldet. Die eingesetzten Beamten fanden das schwer verletzte Tier im Bereich "An der Bahn", gegenüber eine Cafes am Fahrbahnrand liegend auf und mussten es mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlösen. Im Anschluss wurde der zuständige Jagdpächter über das verendete Rehwild in Kenntnis gesetzt. Wie das Tier zu Schaden kam ist bislang unbekannt- ein Verkehrsunfall ist wahrscheinlich, jedoch hat sich bislang kein Unfallbeteiligter bei der Polizei oder einem anderen Zuständigen gemeldet. Direkte Unfallspuren im Sinne von Fahrzeug- oder Kennzeichenteilen konnten am Einsatzort ebenfalls nicht festgestellt werden. Nicht selten erhalten Polizei und Rettungsleitstelle Mitteilungen über teils schwer verletzte oder gar verendete (Wild)-Tiere, welche vermutlich in einem Verkehrsunfall involviert waren, wonach sich jedoch kein Unfallbeteiligter bei der Polizeidienststelle oder dem zuständigen Jagdberechtigten gemeldet hatte. Gemäß § 24 des Thüringer Jagdgesetzes besteht eine Verpflichtung zur Mitteilung eines solchen Verkehrsunfalles an die Polizei oder andere zuständige, im Gesetz aufgeführte, Personen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell