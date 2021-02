Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwelbrand in Firma

Ullersreuth (ots)

Gestern Vormittag stellte der Mitarbeiter einer holzverarbeitenden Firma in Ullersreuth Rauchentwicklung in einer Halle fest. Die hinzugerufenen Kameraden der Feuerwehr lokalisierten einen Schwelbrand in einer Zwischenwand. Dieser konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass nur ein geringer Sachschaden entstand.

