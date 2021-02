Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher Ladendieb nach Flucht gestellt

Saalfeld (ots)

Gestern Nachmittag wurde in einem Einkaufsmarkt in Saalfeld durch den Ladendetektiv beobachtet, wie ein 17-jähriger Kunde verschiedene Waren in eine Tasche im Einkaufswagen legte. Anschließend passierte der junge Mann den Kassenbereich, ohne diese Gegenstände zu bezahlen. Als er daraufhin angesprochen wurde, versuchte der Dieb zunächst mit der Beute zu fliehen, wurde aber kurz darauf durch den Detektiv festgehalten. Daraufhin schlug er mit der Tasche, in welcher sich das Beutegut befand, zu. Als eine weitere Person zur Hilfe eilte, warf der Dieb seine Beute weg und rannte davon. Nach kurzer Flucht konnte er allerdings durch die hinzugerufenen Polizisten gefasst werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl wurde eingeleitet.

