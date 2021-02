Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein (ots)

Am 22.01.2021 ereignete sich gegen 18:25 Uhr in Bad Lobenstein ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und einer 65-jährigen Fußgängerin im Bereich der Richard-Köcher-Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4819510). Hier kam es beim Abbiegevorgang zur Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Frau. Diese erlitt dabei schwere Verletzungen und befindet sich seitdem in stationärer Behandlung. Der oder die Unfallverursacher(-in) entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort (in Richtung Poststraße). Die Polizei sucht dringend Zeugen, hier möglicherweise Bewohner der Richard-Köcher-Straße Hausnummer 1 bis 5, die Angaben zu dem Unfall bzw. dem Verursacherfahrzeug, vermutlich einen dunklen Pkw, machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 036634310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

