Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Pkw-Fahrer mit jeweils fast 2 Promille unterwegs

Gorndorf/Königsee-Rottenbach (ots)

Am Samstagabend wurde in der Pößnecker Straße in Saalfeld/Gorndorf ein DACIA-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von beachtlichen 1,95 Promille fest.

Fast zur selben Zeit wurde auf der Bundesstraße 88 bei Rottenbach ein FORD-Fahrer kontrolliert und der identische Atemalkoholwert von 1,95 Promille festgestellt.

In beiden Fällen folgten Blutentnahme, Sicherstellung Führerschein und Anzeigenaufnahme.

