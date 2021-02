Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 81-Jährige bei Unfall verletzt

Wurzbach/Klettigshammer (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 81-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße 90 in Richtung Klettigshammer. Circa 500 Meter nach der Ortslage Wurzbach kam die Dame in einer Linkskurve, offensichtlich aufgrund von Fahrbahnglätte, nach rechts von der Straße ab. Beim Versuch des Gegenlenkens geriet sie zuerst nach links auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich im rechten Straßengraben zum Stehen. Dabei verletzte sich die ältere Dame leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell