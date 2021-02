Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garagenbrand

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei ein Garagenbrand im Kopernikusweg mitgeteilt. Offensichtlich wurden hier in einer unvermieteten Garage u. a. Küchengeräte, Hausrat und Akkus bzw. Batterien gelagert. Aus unbekannter Ursache kam es zu einem sich langsam ausbreitenden Schwelbrand, der durch die Kameraden der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell