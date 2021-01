Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt durch Sonneberg

Sonneberg (ots)

In der Nacht des 30.01.2021, gegen 03:20 Uhr, wurde in Sonneberg ein 62-jähriger Motorrollerfahrer durch die Sonneberger Polizei angehalten. Der deutsche Fahrer fiel den Beamten ins Auge, weil er mit Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Auf das Anhaltesignal des Funkstreifenwagens reagierte er vorerst nicht. Als es dann doch zur Anhaltung kam, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 1,39 Promille, weswegen in der weiteren Folge eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Gegen den 62-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

