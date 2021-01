Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer ohne Führerschein und Zulassung, dafür unter Drogeneinfluss, unterwegs.

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Audi in Pößneck auf, welcher keine Kennzeichen angebracht hatte. Nach kurzer Nachfahrt konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug tätsächlich nicht zugelassen ist. Der Fahrzeugführer stand zusätzlich noch unter dem Einfluss von Methamphetamin, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Es wurden mehrere Anzeigen (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr etc.) gegen den jungen Mann gefertigt.

