Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer kommt betrunken von der Straße ab

Saaldorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla mehrere Mitteilungen über einen Verkehrsunfall auf der B90 von Saaldorf in Richtung Frössen. Der Fahrzeugführer wolle zudem unbedingt verhindern, dass die Polizei informiert werde. Nach dem Eintreffen der Beamten vor Ort, war der Grund dieses Begehrens schnell klar. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 1,1 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 35-jährigen Mannes sichergestellt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro am Fahrzeug und ca. 500 Euro an der Böschung.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam der Mann mit seinem Fahrzeug am Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 50 m die Böschung entlang und prallte schließlich gegen mehrere Bäume. Der Fahrzeugführer blieb hierbei unverletzt.

