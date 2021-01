Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Mittwochmittag kam es im Bereich der "Meiniger-Hof-Kreuzung" zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem Toyota die Rudolstädter Straße aus Rudolstadt kommend und beabsichtigte, die Kreuzung am Meininger Hof geradeaus in Richtung Friedensstraße zu passieren. Im Gegenverkehr befanden sich in einem Opel zwei Personen- der Fahrzeugführer beabsichtigte, von der Friedensstraße kommend nach links abzubiegen und hatte sich entsprechend auf der Linksabbiegerspur eingeordnet. Ein weiterer PKW (VW), besetzt mit zwei Personen, befuhr ebenfalls die Friedensstraße in der Absicht, geradeaus die Rudolstädter Straße zu befahren. Der VW-Fahrerin zufolge kam der unfallverursachende Toyota-Fahrer plötzlich schräg in ihre Richtung gefahren und kollidierte anschließend mit dem auf der Linksabbiegerspur wartenden Opel. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-Jährige Beifahrerin des wartenden PKW leicht verletzt. Möglicherweise könnten gesundheitliche Probleme bei dem 70-Jährigen unfallursächlich sein, dies ermitteln gegenwärtig die Beamten der LPI Saalfeld. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit, es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Aufgrund dessen kam es zu leichten Behinderungen im Bereich der Kreuzung.

