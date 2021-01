Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibekannter Mann beschäftigt Beamte in vier Fällen für über 12 Stunden

Lauscha (ots)

Ein renitenter Mann beschäftigte die Beamten der PI Sonneberg am gestrigen Tag (28.01.2021) in insgesamt vier Fällen für über 12 Stunden. Kurz vor 11 Uhr am Vormittag wurde erstmalig mitgeteilt, dass ein 55-Jähriger in einer angemieteten Bedürftigen-Wohnung der Stadt randaliert und dadurch diverse Einrichtungsgegenstände beschädigt hatte. Etwa 30 Minuten später wurde der Beschuldigte in einem Einkaufsmarkt, in welchem er Hausverbot hatte, unweit des Tatortes festgestellt, als er eine Verkäuferin beleidigte und bedrohte. Er wurde dem Markt im Anschluss nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verwiesen. Lediglich zehn Minuten später drang der Beschuldigte in ein nahegelegenes Haus mit einem Zweitschlüssel ein, welchen er sich unberechtigterweise angeeignet hatte. Der Eigentümer verwies den 55-Jährigen aus dem Haus, informierte die Polizei. Nach zwei Stunden ohne Vorkommnisse wurde der Mann erneut als Randalierer gemeldet- er hatte in der Bahnhofsstraße eine Wohnungstür eingetreten. Daraufhin wurde der mehrfach Beschuldigte (deutsch, polizeibekannt) in Unterbindungsgewahrsam genommen. Schließlich wurde in den Abendstunden die psychiatrische Unterbringung des Mannes entschieden, sodass die Beamten ihn ins Krankenhaus nach Hildburghausen verbrachten und schlussendlich kurz vor 0 Uhr den Einsatz offiziell beendeten.

