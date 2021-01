Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Paketzusteller nach exhibitionistischer Tat gesucht

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Am gestrigen Tag gegen 15:15 Uhr lieferte der Mitarbeiter eines Zustelldienstes ein Paket an eine 17-jährige Empfängerin in der Bahnhofstraße aus. Kurz nach der erfolgreichen Übergabe klingelte der Mann erneut an der Haustür und nahm in Gegenwart der Jugendlichen exhibitionistische Handlungen an sich vor. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt.

Personenbeschreibung:

- dunkle Haare - hellbraune Spitzen (gefärbt) - scheinbares Alter 20-30 - schlank - ca. 170 - 180 cm groß - orientalisch-türkischer Phänotyp - Weste neon-orange

Zeugen des Vorfalls bzw. die Angaben zur Person des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Telefon: 03672 417 1464, E-Mail: kpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

