Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere versuchte Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Bad Lobenstein (ots)

Gestern Nacht gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich zwei dunkel gekleidete Personen, vermutlich mit einem Akkubohrer, an einem Zigarettenautomaten in der Hirschberger Straße/Nähe Bowlingbahn zu schaffen machen. Bei Eintreffen der Polizeibamten waren diese nicht mehr vor Ort. Es konnten jedoch Spuren eines versuchten Aufbruchs festgestellt werden. Die Ermittlungen im Umkreis ergaben, dass offensichtlich weitere Zigarettenautomaten am "Hotel Adler" und in der Straße der Jugend/ Nähe Kirche durch die selben Täter angegriffen wurden. Auch hier gelang es diesen nicht, die Automaten zu öffnen bzw. wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Personenbeschreibung:

- zwei männliche Personen - dunkel gekleidet - vermutlich beide mit Mützen als Kopfbedeckung - eine Person hatte dunklen Sack oder Müllbeutel in der Hand - eine Person vermutlich mit Akkubohrer

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

