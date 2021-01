Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rauchentwicklung in Werkstatt-Gebäude

Heberndorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine unklare Rauchentwicklung in Heberndorf über die Rettungsleitstelle bekannt. Es stellte sich nach Rücksprache mit den Eigentümern der Werkstatt heraus, dass am Nachmittag eine Flex betrieben wurde, welche vermutlich zur Überlastung der Elektroleitung und schließlich zu starker Hitze- und Rauchentwicklung gegen 01 Uhr nachts führte. Es entstand geringer Sachschaden an der Werkstatt-Einrichtung, die Gebäudesubstanz wurde durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr nicht angegriffen. Es kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden. Polizeilich betrachtet handelte es sich um einen Brandfall, ein Zutun Dritter kann bisherigen Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden

