Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Brand gesucht

Sonneberg (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in Sonnneberg zu einem Brandgeschehen in der Weidhäuser Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten, woraufhin das Feuer die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses beschädigte. Dadurch entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an, bislang liegen keine Hinweise auf die mögliche Ursache des Brandes vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können (Vorfallszeit 25.01.2021, vermutlich gegen 05 Uhr, werden gebeten, sich bei der KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 zu melden.

