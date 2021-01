Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bedroht Polizeikräfte, behindert Maßnahmen und leistet Widerstand

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend führten Polizisten eine polizeiliche Maßnahme in der Nähe des Marktes durch. Hierbei fühlte sich ein außenstehender 64-Jähriger Mann dazu bemüßigt, gegenüber den Beamten u. a. verbal aggressiv und mit Drohgebärden aufzutreten. Der Mann wurde aufgefordert, dies zu unterlassen und nicht weiter die Maßnahmen zu behindern. Diese Anweisungen zeigten allerdings keine Wirkung, im Gegenteil, der Mann sprach weitere Drohungen aus, so dass schließlich dessen Identität festgestellt werden sollte. Hier leistete er aktiven Widerstand. Es kam deshalb zur Anwendung von körperlichem Zwang und entsprechendem Hilfsmittel. Nach Beendigung der Maßnahmen und erfolgter Anzeigenaufnahme, erhielt der Mann einen Platzverweis, welchem er dann schließlich auch nachkam. Der 64-Jährige, sowie alle Beamten blieben unverletzt. In jüngster Vergangenheit verzeichnete die Polizei in Einzelfällen ähnliche Vorfälle, wo (z. T. unbeteiligte) Personen ein aggressives und provozierendes Verhalten gegenüber Polizeibeamten an den Tag legten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell