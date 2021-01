Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte/r läuft über PKW: Sachschaden - Zeugen gesucht!

Pößneck (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug suchen die Beamten der PI Saale-Orla Zeugen. Ein/e Unbekannte/r ist im Laufe des vergangenen Donnerstags, dem 21.01.2021, vermutlich über ein geparkt abgestelltes Fahrzeug gelaufen und hat dadurch Sachschaden verursacht. Der auf dem Parkplatz (Straße: Mittelweg) abgestellte Opel Astra in grau wies Schuhabdruckspuren auf, welche darauf schließen lassen, dass eine Person aus unbekannter Ursache über die Motorhaube auf den PKW gelangt ist, das Dach überquert und über das Heck das Fahrzeug verlassen hat. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu wenden.

