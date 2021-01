Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Atemalkoholmessung ergibt Wert von 1,3 Promille

Oberpreilipp (ots)

Kurz nach Sonntagmittag wurde ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Oberpreilipp unterzogen. Aufgrund geröteter/ wässriger Augen wurde der 33-jährige Mercedes-Fahrer zu vergangenem Alkoholkonsum befragt. Hierbei gab er an, lediglich am Vortag Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,3 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme beim Beschuldigten durchgeführt wurde. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

