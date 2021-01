Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Essen angebrannt

Neustadt/Orla (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Wohnungsbrand im Eschenweg. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass eine 81-Jährige in Ihrer Wohnung "nur" das Essen anbrennen lies und die Feuerwehr dies bereits beseitigen konnte, so dass kein weiterer Personen- bzw. Sachschaden entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell