Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauscht Fahrzeug geführt

Rudolstadt (ots)

Samstagabend führten die Saalfelder Beamten eine mobile Verkehrskontrolle im Rudolstädter Stadtzentrum durch. In der Schwarzburger Chaussee nahmen sie einen Pkw Ford Mondeo auf und stoppten diesen Am Oberanger. Während Kontrolle der Fahrtüchtigkeit wurde dem 20-jährigen Fahrer ein Drogenschnelltest angeboten und nach Einwilligung durchgeführt. Hierbei reagierte der Test positiv, so dass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ebenso wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

