Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung von Straße abgekommen

Bad Blankenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 18-jähriger Renaultfahrer die Landstraße von Schwarzburg kommend in Richtung Bad Blankenburg. Beim Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. In der weiteren Folge übersteuerte er das Fahrzeug, geriet dadurch auf die linke Fahrbahnseite und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Hier drehte sich das Fahrzeug und kam dabei entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch dieses Fahrmanöver zog sich der Fahrer leichte Verletztungen zu. Es entstand Sachschaden an der Leitplanke und wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr, ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,85 Promille. Ebenso verlief der Drogentest positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde.

