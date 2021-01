Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am 22.01.2021 gegen 20:45 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schönbrunn/ Höhe der Tankstelle die Fahrerin eines VW Passats. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein durchgeführter Drogenvortest, dass die 33- jährige Fahrerin (deutsch) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt vor Ort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Im Kfz befand sich noch ein 34- jähriger Mann (deutsch), welcher versuchte im Rahmen der Kontrolle eine zum Drogenkonsum geeignete Pfeife vor den Beamten zu verbergen. Die in einer Hecke versteckte Pfeife wurde jedoch durch die Beamten aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den 34- jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell