Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle E-Roller-Fahrer bringt mehrere Straftaten ans Licht

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen E-Roller-Fahrer auf der Bundesstraße 85. Dabei stellten sie fest, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Neben der Veranlassung einer Blutentnahme wurden weiterhin in der Wohnung des jungen Mannes eine geringe Menge Drogen, sowie entsprechende Konsumutensilien aufgefunden. Die jeweiligen Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

