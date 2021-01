Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme Zeugenaufruf

Pößneck/Moxa (ots)

Der am Mittwoch als gestohlen gemeldete Anhänger und der darauf befindliche Transporter konnten nach Zeugenhinweisen am heutigen Abend in Pößneck aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg bei den zahlreichen Hinweisen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell