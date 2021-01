Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger durch rückwärtsfahrenden Pkw verletzt

Wöhlsdorf / Werner-Seelenbinder-Straße (ots)

Am gestrigen Vormittag lief ein 75-Jähriger am Schrottplatz Wöhlsdorf hinter einem gerade rückwärts fahrenden blauen Pkw vorbei. Dabei wurde er offensichtlich übersehen, so dass es zum Zusammenstoß im Bereich des Kofferraums kam. Der Fußgänger versuchte dabei noch, sich auf dem Fahrzeugheck abzustützen, fiel aber dennoch zu Boden. Hierbei verletzte er sich am Hinterkopf. Der Pkw entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell