Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes in der Pfortenstraße auf die Straße in Richtung Arnsgereuth auf. Nach eigenen Angaben wurde sie dabei von der tief stehenden Sonne geblendet, so dass es kurz darauf in einer Rechtskurve zum Zusammenstoß mit einer gerade die Fahrbahn überquerenden 85-jährigen Fußgängerin (mit Rollator) kam. Diese fiel dabei zu Boden, verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell