Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anhänger mit Kleintransporter entwendet

Moxa (ots)

Am vergangenen Dienstag stellte ein Mann seinen Anhänger mit aufgeladenem Klein-Lkw (Ford Transit) aufgrund der Witterungsverhältnisse bzw. winterlichen Fahrbahn an der Straße zwischen Ziegenrück und Moxa ab. Als er am Mittwoch den Anhänger wieder abholen wollte, musste er feststellen, dass dieser samt aufgeladenem Transporter vermutlich von unbekannten Dieben entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.´

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell