Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Veröffentlichung von Videomaterial kann strafrechtliche Folgen haben

Schleiz / LK Saalfeld-Rudolstadt, LK Saale-Orla, LK Sonneberg (ots)

In einer von Montagnacht veröffentlichten Pressemeldung der PI Saale-Orla wurde von einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4815387). Auf diversen Online-Plattformen tauchte nun Videomaterial des Einsatzes auf. Unbeteiligte Personen hatten die Amtshandlung sowie die Gespräche im Einsatzverlauf videografiert/ gefilmt, teils kommentiert und anschließend in den sozialen Netzwerken, für jedermann zugänglich, veröffentlicht bzw. eingestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies gemäß des Kunsturhebergesetzes sowie des Strafgesetzbuches verboten ist und strafrechtlich geahndet werden kann. Gemäß § 33 des Kunsturhebergesetzes wird bestraft, "wer (...) ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt." Gemäß § 201 des Strafgesetzbuches wird ebenfalls bestraft, "wer (...) das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht." Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ebenso unter Videomaterial veröffentlichte Kommentare in den sozialen Netzwerken strafrechtlichen Inhalt z.B. zum Nachteil der eingesetzten Beamten enthalten können, sodass Strafanzeigen wegen Beleidigung etc. erstattet werden.

