Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Personenschaden

Tegau (ots)

Am 19.01.2021 ereignete sich auf der Landstraße bei Tegau auf Höhe des Chausseehauses ein schwerer Autounfall. Eine 61jährige kam mit ihrem Peugeot von auf winterglatter Fahrbahn nach links von dieser ab und kollidierte in der Folge mit mehren Bäumen am Waldrand. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrzeugführerin kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell