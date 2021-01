Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb entwendet 21 Zahnbürstenaufsätze

Sonneberg (ots)

Auf Zahnbürstenaufsätze abgesehen hatte es ein Dieb in Sonneberg. Ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Neustadter Straße stellte am gestrigen Mittag (18.01.2021) einen 40-jährigen Rumänen, welcher mehrere Artikel unter seiner Jacke sowie in seinem Hosenbund verstaut hatte. Nach Passieren des Kassenbereiches, ohne die versteckten Waren bezahlt zu haben, wurde der Mann durch den Detektiv angesprochen und dieser staunte bei Inaugenscheinnahme des Beuteguts nicht schlecht: Insgesamt 21 Zahnbürstenaufsätze im Gesamtwert von über 240 Euro hatte der Beschuldigte in seiner Bekleidung - die hinzugerufenen Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und erstatteten Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell