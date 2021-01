Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufbruch von Werkstatt-Transporter: Entwendung von diversem, hochpreisigem Werkzeug

Meuselbach (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten aus einem Transporter Werkzeug im Wert von über 6000 Euro. Im Tatzeitraum zwischen dem 15. Januar 2021, gegen 12:30 Uhr, bis zum Folgetag, gegen 11 Uhr, hebelte/n ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Firma in Meuselbach im Bereich der Hainbergstraße auf. Anschließend wurde durch das geöffnete Fenster der Schaltkasten der Torsteuerung bedient, sodass sich dieses öffnete. Daraufhin wurde der in der Halle geparkt abgestellte Transporter angegangen und es wurde Werkzeug (u.a. Akku-Flex, Aku-Schrauber, Akku-Bohrmaschine, Tischkreissäge, Akku-Säbelsäge etc.) in Höhe von etwa 6000 Euro entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

