Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand

Schleiz (ots)

Am Abend des 18.01.2021 quert ein Fußgänger in Schleiz die Straße und beleidigte mittels Gestik und lautstarker Beschimpfungen die Insassen eines haltenden Streifenwagens. Im Rahmen der Identitätsfeststellung drohte der 38jährige gegenüber den Beamten weitere Straftaten an und leistete aktiv Widerstand. Es kam zum Einsatz des Pfeffersprays und anschließender Gewahrsamnahme. Bei dem Einsatz wurde der alkoholisierte Beschuldigte leicht verletzt.

