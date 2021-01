Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Beleidigung geflohen

Pößneck (ots)

Am Abend des vergangenen Donnerstag beleidigte ein 37-Jähriger einen Mann in Pößneck mit herabwürdigenden Worten. Während der Anzeigenaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Tatverdächtige aktuell mit einem Haftbefehl gesucht wird. Als ihm das eröffnet wurde, nutzte er eine günstige Gelegenheit und flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben vorerst erfolglos.Am Freitagabend schließlich konnte der Mann in seiner Wohnung in Pößneck verhaftet und tags darauf in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.Bei der Festnahmeaktion stellten die Beamten in den Räumlichkeiten des 37-Jährigen weiterhin eine geringe Menge Betäubungsmittel, sowie entsprechende Utensilien fest.

