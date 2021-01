Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Sonneberg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde in Sonneberg ein Pkw mit zwei Insassen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten in den Sachen der 41-jährigen Beifahrerin ca. 12 Gramm kristalline Substanz (vermutlich "Crystal") und eine dreistellige Summe Bargeld fest. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und u. a. ihre Wohnräume durchsucht. Dies führte zum Auffinden weiterer geringer Mengen Betäubungsmittel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt.

