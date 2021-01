Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Pkw fährt 42 km/h zu schnell

Rottenbach (ots)

Am vergangenen Freitag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Rottenbach durch. Dabei wurden insgesamt 57 Verstöße festgestellt. Diese unterteilten sich in 48 Verwarnungen und 9 Anzeigen. Die höchtse Überschreitung wurde durch einen Pkw erzielt, der bei erlaubten 50 km/h mit 92 km/h gemessen wurde.

