Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacherin flüchtet - wird aber kurz darauf gestellt

Saalfeld / Köditz (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Nähe des Schokoladenwerkes in Saalfeld zu einem Auffahrunfall. Dabei fuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 46-Jährigen auf. Diese wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, konnte aber nach kurzer Suche in Unterloquitz durch die Polizei festgestellt und angehalten werden. Gegen die 33-jährige wurde das entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

